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22 Kasım 2019 Cuma 12:34:02 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 12:37:02

Sivassporlu Emre Kılınç: Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekibin liderlik yarışında kalıcı olmasını arzuladığını söyledi.

Sivasspor'un 3 sezon önce Boluspor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Emre Kılınç, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Takıma katıldığı günden itibaren kırmızı-beyazlı ekipte görev alan, teknik direktörlerin adeta vazgeçilmezleri arasında yer alan Emre, Sivasspor'un 10 sezon sonra ligde liderlik koltuğuna oturmasının mutluluğunu yaşıyor.

Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin başarısının herkesi mutlu ettiğini söyleyerek, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara gelmek hiç bir takım için kolay değil. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak. İnşallah biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Kasımpaşa'nın geçen sezon lige çok iyi başladığını ancak ikinci devre kötü bir süreç yaşadıklarını anımsatan Emre, önemli olanın o süreci yaşamamak olduğunu vurguladı.

Ligde bu hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacaklarını anımsatan Emre, "Ligin zirvesindeyiz, ligin en altındaki takımı ile oynuyoruz. Onların konsantrasyonu çok farklı olacak. Onlar için de, bizim için de çok önemli bir maç." diye konuştu.

Kayserispor maçı için dostluk mesajları 

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın derbi niteliğinde olacağına dikkati çeken Emre, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu maçlarda tatsızlık çıkmaması. Derbi sahada, derbi dışarıda değil. Biz futbolcular olarak bunu güzelleştirebiliriz. İki takım taraftarları bir araya gelerek maçı güzel bir şekilde izleyebilirler. Önemli olan maçtan zevk almak, biz zevk almaya gidiyoruz. Takım olarak biz hepimiz bu işin içerisindeyiz, hepimiz çok mutluyuz. Herkes zevk alarak oynuyor, herkes bir şeyler vermeye çalışıyor. Bunun en büyük örneği de oyuna sonradan giren arkadaşlarımız. Oynamayan oyuncunun morali bozuk olur ama bizim takımda oyuna sonradan giren herkes takıma katkı sağladı. Sonradan oyuna girip de takıma en çok katkı sağlayan takım biziz. İnşallah bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum."

Türk ve yabancı ayrımı gözetmeksizin herkesin başarı için çalıştığını dile getiren Emre, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da takımda ayrım gözetmeksizin hak edene forma şansı verdiğini ifade etti.

"Ülke olarak bu turnuvaya gidiyor olmamız gurur verici" 

Emre Kılınç, A milli formayı giymenin mutluluğunu da yaşadığını anlatarak, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. En son EURO 2008 turnuvalarına katılmıştık. Ülke olarak tekrar böyle bir turnuvaya katılıyor olmak çok gurur verici bir olay. Futbolcu olarak o gurubun içinde olduğum için değil, ülke olarak bu turnuvaya gidiyor olmamız gurur verici ve çok mutluluk verici. Bu yüzden çok mutluyuz. İnşallah orada da milli takımımız başarı elde ederse o zaman hepimiz çok daha mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili yetkinin yönetimde olduğunu anımsatan başarılı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızın ve başkanımızın açıklamaları olmuş. Ben buradayım, ligin ilk yarısının bitmesine 6 hafta var. Kulüp beni devre arası da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadığım sürece, hocam şans verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Terimin son damlasına kadar Sivasspor için savaşacağım. Hepimizin amacı çalışıp daha iyi yerlere gelmek, benim amacım da o. Önemli olan A takım, B takım değil, insan nerede başarılı olacağını düşünüyorsa, neresi daha üst seviye ise imkanlar daha iyiyse herkes orada olmak, o işi yapmak ister. Benim de amacım o. Elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum."

(AA)

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