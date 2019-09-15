Sivasspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gaziantep'teki bir düğünde halay sırasında kavga çıktı, damatla gelin salonu terk etti Gaziantep'teki bir düğünde halay sırasında kavga çıktı, damatla gelin salonu terk etti
TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında gösteri yaptı TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında gösteri yaptı
Savunmada kritik yerlileştirme: Elmadağ'da 19 ay içinde üretime geçilecek Savunmada kritik yerlileştirme: Elmadağ'da 19 ay içinde üretime geçilecek
Islam Slimani'den iddialı açıklamalar Islam Slimani'den iddialı açıklamalar
İcra memuruna böyle saldırdılar İcra memuruna böyle saldırdılar
İcra memuruna böyle saldırdılar İcra memuruna böyle saldırdılar
AB'den 'Saudi Aramco' saldırısı sonrası itidal çağrısı AB'den 'Saudi Aramco' saldırısı sonrası itidal çağrısı
Phillip Cocu'nun takımı yine düşme hattında Phillip Cocu'nun takımı yine düşme hattında
Ebu’l Fida Coğrafyası kitabından: Dünyanın doğusu batısından daha yuvarlaktır Ebu’l Fida Coğrafyası kitabından: Dünyanın doğusu batısından daha yuvarlaktır
Son Dakika: Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın Son Dakika: Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek
İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 18. gününde: Bir mesajla işten atıldık İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 18. gününde: Bir mesajla işten atıldık
41 yaşındaki Tunç Demirkaya, hayalindeki yaşamı köyünde buldu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, hayalindeki yaşamı köyünde buldu
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu
Komünist Başkan Maçoğlu teröre lanet yürüyüşünde ortada yoktu Komünist Başkan Maçoğlu teröre lanet yürüyüşünde ortada yoktu
Bu nasıl araç kullanmak! Bu nasıl araç kullanmak!
Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı
PSG'nin yıldızı Galatasaray'dan çekiniyor PSG'nin yıldızı Galatasaray'dan çekiniyor
ÖTV indirimi beyaz eşya satışlarını yüzde 30 artırdı ÖTV indirimi beyaz eşya satışlarını yüzde 30 artırdı
Sivasspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı Sivasspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Fatih Terim'den iki yıldıza sert uyarı Fatih Terim'den iki yıldıza sert uyarı
Serdal Adalı'nın annesi Adana'da toprağa verildi Serdal Adalı'nın annesi Adana'da toprağa verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in
Sabah oradayım' notunu paylaştı, sonrası korkunç! Sabah oradayım' notunu paylaştı, sonrası korkunç!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Eylül 2019 Pazar 15:14:24 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 15:16:31

Sivasspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde sezona 17 Ağustos'ta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 4 haftalık periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma 23 Eylül'de saat 20.00'de başlayacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ