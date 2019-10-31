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31 Ekim 2019 Perşembe 16:06:05 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:09:31

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek turladı

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek tur atladı.

Stat: OSTİM

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Gökhan Barcın

Başkent Akademi: Süleyman Enes Özer, Beytullah Ayduvan, Hasan Genç, Abdullah Çelik, Bünyamin Mustafa Bingöl, Kerem Şeras (Dk. 64 Yavuz Koç), Muhammed Burak Çelik, Hazarhan Karaca (Dk. 57 Ahmet Sun), Ahmet Karaman (Dk. 77 Tolgahan Erbay), Yavuz Alemdar, Yusuf Atasoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 60 Hakan Arslan), Erdoğan Yeşilyurt, Armin Derlek (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Traore (Dk. 60 Hugo Vieira), Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 6 Traore, Dk. 13 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 35 Caner Osmanpaşa, Dk. 67 Hakan Aslan, Dk. 78 Mert Hakan Yandaş, Dk. 84 Hugo Vieira (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Hazarhan Karaca, Dk. 34 Hasan Genç, Dk. 45 Yusuf Atasoy, Dk. 46 Muhammed Burak Çelik (Başkent Akademi), Dk. 49 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı faul atışında, ceza alanında iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Demir Grup Sivasspor'u 2-0 öne geçirdi.

35. dakikada Caner Osmanpaşa ceza alanında oluşan karambolde pozisyonu iyi takip ederek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Hakan Arslan topu, ceza alanının içinde gelişine düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-4.

78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın içinde plase vuruşunda, direğe çarpan top ağlara gitti: 0-5.

84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Hugo Vieira, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

Maçı 6-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada 5. tura yükseldi.

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