Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Tabii ki kolay bir maç değil, Beşiktaş'la oynuyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lider durumda oldukları Süper Lig'in ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında zorlu bir maçla başlayacaklarını söyledi.

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yenmeleri nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

Beşiktaş ile yapacakları 18. hafta maçı öncesi takımda sakat ve cezalı futbolcuların olduğunu anımsatan Çalımbay, "Sakatlıktan dolayı eksik arkadaşlarımız var. O yüzden üzgünüz. İnşallah onlar da maça yetişecek." dedi.

Çalımbay, Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Tabii ki kolay bir maç değil, Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Tek sorun, sakat arkadaşlarımızın olması. Bunun dışında başka sıkıntımız yok. Üç ihtimalli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl oynamışsak, nasıl istikrarlı bir grafik çizmişsek, aynı şekilde gitmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kadroyu güçlendirme amaçlı çalışmalarına değinen Çalımbay, 2 veya 3 transfer yaparak bu süreci tamamlayacaklarını dile getirdi.

Orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacağını hatırlatan Çalımbay, sakat futbolcuların durumuna ilişkin, "Emre Kılınç'ın (kasığında) fıtığı var ve durumu bugün belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando'da da biraz risk mevcut. Aaron Appindangoye'nin sakatlığı var ama belki oynayabilir. Marcelo (Goiano) da bir darbe alarak sakatlandı. Oyundan bu nedenle çıkarttık. Yetiştirmeye çalışıyoruz ancak her türlü aksilik olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dün yapılan ilk maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer grup ise koşuyla başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano katılmadı.

(AA)