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24 Aralık 2019 Salı 14:16:19 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:19:54

Sivasspor, tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı

Süper Lig'in ilk devresinde deplasman maçlarını tamamlayan lider Demir Grup Sivasspor, dış sahada topladığı 12 puanla 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarındaki en başarılı performanslarını yineledi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde dış saha maçlarını Gençlerbirliği beraberliğiyle tamamlayan lider Demir Grup Sivasspor, 8 karşılaşmada 12 puan topladı. 

Kırmızı-beyazlılar, 16. haftada oynadığı Gençlerbirliği maçıyla ligin ilk yarısındaki deplasman mücadelelerini tamamladı.

Dış sahadaki ilk maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında ise Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 10. haftada Yukatel Denizlispor'u 2-0, 12. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, 14. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3 dış saha maçını kazandı. 

Sivas temsilcisi, ligin ilk yarısındaki son deplasman maçında ise Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 

Dış sahadaki 8 maçta 12 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 1,5 puan ortalamasıyla oynadı.

Deplasmanda 15'er puan toplayan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile 14 puanı hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor'un ardından en başarılı takımlar arasında yer alan Sivasspor, dış saha maçlarında 16 gol atıp kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor da deplasman maçlarında 12 puan topladı. 

Sivasspor'un deplasman golcüleri  

Sivasspor'da ilk yarıda deplasmanda 7 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. 

Kırmızı-beyazlı ekipte, dış saha maçlarında Fernando, Arouna Kone ve Erdoğan Yeşilyurt 3'er, Mustapha Yatabare, Hakan Arslan ve Emre Kılınç 2'şer, Mert Hakan Yandaş ise 1 gol kaydetti.

Sivas temsilcisi, deplasmanda en farklı galibiyeti İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek elde etti.  

Sivasspor'un ilk yarı deplasman karneleri  

Süper Lig'in ilk yarısında deplasman maçlarını tamamlayan ve bitime bir hafta kala 34 puanla devreyi lider bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor, dış sahada topladığı 12 puanla 2006-2007 ve 2008-2009'daki en başarılı performanslarını yineledi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de ilk devre deplasman maçlarında 2005-2006 sezonunda 11, 2006-2007'de 12, 2007-2008'de 10, 2008-2009'da 12, 2009-2010'da 8, 2010-2011'de 3, 2011-2012'de 8, 2012-2013'te 7, 2013-2014'te 8, 2014-2015'te 5, 2015-2016'da 5, 2017-2018'de 10 ve 2018-2019'da 8 puan toplamıştı.

Sivasspor, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.  

Deplasmanda 9 maça çıkacak 

Sivas temsilcisi, ligin ikinci yarısında deplasmanda 9 karşılaşmaya çıkacak. 

Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci yarısında sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Göztepe'ye konuk olacak.

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