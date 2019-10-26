Sivasspor sahasında sürprize izin vermiyor

İlk yarısı 0-0 biten maçta Sivasspor, 51. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Mustafa Yatabare, 77. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Antalyaspor'un 83. dakikada Serdar Özkan ile bulduğu penaltı golü puan için yeterli olmadı.

Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı 5. maçında 4. galibiyetini elde etti. 'Yiğidolar' bu sezon topladığı 15 puanın 13'ünü 4 Eylül Stadyumu'nda aldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 15'e yükseltti. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Sivasspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.