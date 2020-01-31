Sivasspor, Petar Skuletic'i kadrosuna kattığını açıkladı
D.G. Sivasspor, Montpellier'in forveti Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Demir Grup Sivasspor'umuz, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.
Kulübümüz ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.”
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