Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Fransa'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier, Karabükspor ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.
Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.
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