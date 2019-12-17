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17 Aralık 2019 Salı 10:37:52 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 10:39:08

Sivasspor liderlik yarışında puan farkını 6'ya yükseltti

Süper Lig'de 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6'ya yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar hafta sonu ligde oynanan karşılaşmada iç sahada Fenerbahçe'yi mağlup ederek puanını 33'e çıkarttı.

Sivasspor bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, puan cetvelindeki en yakın takipçilerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş'ın evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi, Medipol Başakşehir ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlarla Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 27'şer puanda, Trabzonspor 26 ve Fenerbahçe 25 puanda kaldı.

En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkartan Sivasspor, liderlik yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Sivas temsilcisi ligin ilk yarının son iki maçında deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Göztepe ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.  (AA)

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