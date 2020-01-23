Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Sivasspor, toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Gökhan Töre ve 90+3. dakikada Chebake attı. Konuk ekip Sivasspor'un tek golünü ise 2. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri, 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.
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