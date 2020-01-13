Sivasspor, Khalili'nin ardından Yasin Öztekin'i de kadrosuna kattı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yasin Öztekin ile Başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin Öztekin orta sahanın solunda görev yapıyor.

Yasin Öztekin, 19 Mart 1987'de Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Futbola Borussia Dortmund alt yapısında başlayan Yasin Öztekin, sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giydi.Kariyerinde 474 maça çıkan Yasin, 93 gol atıp 80 de asist yaptı.

Yasin 6 kez de A Milli Takım formasını giydi. Yasin Öztekin'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."