Sivasspor Kayserispor deplasmanında farka koştu
Süper Lig'in 12. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.Konuk ekip karşılaşmayı 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'in 12. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
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