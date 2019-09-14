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14 Eylül 2019 Cumartesi 18:59:56 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:01:10

Sivasspor kaçtı, Başakşehir yakaladı

Süper Lig'in dördüncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Sivasspor'un golü Mustapha Yatabare'den gelirken, Başakşehir'e 1 puanı getiren golü 56. dakikada Visca kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir 4, Sivasspor ise 5 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topun gelişine Visca'nın sol ayağıyla şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda çeldi.

77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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