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Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

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04 Ağustos 2019 Pazar 11:41:41 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:49:08

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası mücadelesinde 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçının saati 20.00'ye alındı.

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 10 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı.

Kupanın kağıt biletleri ise Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinde satışı devam ediyor. Bilet fiyatları ise şöyle: Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.  (İHA)

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