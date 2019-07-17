Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
Sivasspor, orta saha oyuncusu Cofie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.
(AA)
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