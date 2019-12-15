15 Aralık 2019 Pazar 16:24:27 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 16:33:35
Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde lider Sivasspor'a konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Ziya, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç
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