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19 Aralık 2019 Perşembe 12:04:41 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:06:37

Sivasspor bütçe yönetiminde de zirvede

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, yeşil sahadaki başarısının yanı sıra mütevazı bütçesi ve borçsuz yapısıyla da dikkati çekiyor.

Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren kırmızı-beyazlı ekipte yüzler gülüyor.

Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle 33 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Sivas ekibinin başarısı taraflı tarafsız bütün futbol camiasında takdirle karşılanıyor.

2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarından sonra yeniden şampiyonluk yarışında yer alan Demir Grup Sivasspor, yeşil sahadaki başarısı kadar mütevazı bütçesi ve borçsuz yapısıyla da beğeni topluyor.

Bu sezon geride kalan 15 haftada, kendisine göre çok büyük bütçelerle kurulan ve yıldız oyunculara sahip olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları geride bırakan lider Sivasspor, "sıfır borç ve denk bütçe" anlayışıyla yönetiliyor.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımının başarısının şehri olduğu kadar kendilerini de heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

Başarıda yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının katkısı olduğunu dile getiren Sarılar, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini ifade etti.

- "Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz"

Sivasspor'un mütevazı bütçeyle bu başarıyı yakaladığına dikkati çeken Sarılar, şöyle konuştu:

"Sezon başında 100-110 milyon bütçe belirliyoruz. Bunun ne kadarı otel parası olacak, ne kadarı futbol şubesine harcanacak, ne kadarı prim olacak, ne kadar teknik ekibe, futbolculara ve yatırıma harcanacak hepsini kalem kalem belirliyoruz. Bütçemizi sezon başında yapıyoruz. Futbol şubesi için menajerlik, teknik heyet ve primler dahil olmak üzere 90 milyon liralık bir bütçemiz var. Şu ana kadar prime 10 milyon lira harcadık. 90 milyon lirayı geçmiyoruz. Bu çizgilerin dışına çıkmadığımızda bütçe kendiliğinden oluşuyor. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz."

Sarılar, teknik heyet, başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle transferlerden önce mutlaka istişarede bulunduklarını ve bütçelerini zorlayan futbolcuyla ilgilenmediklerini, takip etmediklerini belirtti.

- "Tek kuruş borcumuz yok"

Bütçelerini ligde 45 puan toplayacak gibi planladıklarını anlatan Sarılar, istedikleri sonuçları alamadıklarında ve açık vermeleri durumunda bir sonraki sezon bunu kapatacak bir bütçe planlama yoluna gittiklerini dile getirdi.

"Ödeme zamanı gelmiş ve ödenmemiş tek kuruş borcumuz yok." diyen Sarılar, bu durumu bütçe disiplininden taviz vermemeye borçlu olduklarını kaydetti.

Erdal Sarılar, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmaları durumunda yeni transfer politikası belirleyebileceklerini ve ona göre bütçe yapabileceklerini sözlerine ekledi.  (AA)

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