Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sabah yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 7’şerli grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması ile sürdü. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar minyatür kaleye top atma çalışması ile idmanını tamamladı. Yapılan antrenmanda futbolcuların istekli halleri gözlerden kaçmazken, teknik direktör Rıza Çalımbay’da zaman zaman futbolculara taktikler verdi. Antrenmanı Sivasspor Kulübü As Başkanı Faruk Taşseten’de takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün akşam yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. (İHA)