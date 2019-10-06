Sivasspor Ankaragücü'nü rahat geçti
Sivasspor, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti ve bu sezon evinde oynadığı dört maçta 10 puan topladı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Ankaragücü, 15. dakikada Dever Orgill'in golüyle öne geçti. Sivasspor, 26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Sivasspor'u öne geçirdi. Yatabare, 90+2. dakikada skoru belirledi.
Sivasspor, böylece bu sezon sahasında oynadığı dört maçta 10 puan topladı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti. Ankaragücü ise 8 puanda kaldı.
Sivasspor, milli aradan sonra Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
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