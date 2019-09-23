Sivas’ta müthiş kapışma! Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Bordo-Mavililer’de sakatlıkları süren Fernandes, Ekuban, A. Ömür ile Yusuf Sarı forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, Avrupa Ligi’nde son oynanan Getafe karşılaşmasının 11’ine göre Sivasspor karşısında iki değişikliğe giderek orta sahada Doğan’ın yerine A. Parmak’a, savunmada ise Campi’nin yerine Hüseyin’e görev vermesi bekleniyor. Evinde Beşiktaş’ı 3-0 yenen Yiğido ise bir başka büyük maçı da kazanarak gücünü kanıtlamak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

SİVASSPOR: Samassa, Erdal, Caner, Appindangoye, Goina, Hakan, Emre, Cofie, M.Hakan, Erdoğan, Yatabere

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth