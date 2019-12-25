  • Bist 100
    113272
  • Dolar
    5,9344
  • Euro
    6,5908
  • Altın
    286,1210
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde
On beş tatil ne zaman? Karne tatili 2020 ne zaman? On beş tatil ne zaman? Karne tatili 2020 ne zaman?
Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı
Sivas protokolünden lider Sivasspor'a '58 biletli' destek Sivas protokolünden lider Sivasspor'a '58 biletli' destek
Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'nda ince detay Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'nda ince detay
Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir kaç yaşında?
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kaç yaşında?
İzmir'de su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar banyo ihtiyacı içi yağmuru fırsat bildi İzmir'de su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar banyo ihtiyacı içi yağmuru fırsat bildi
İzmir'de su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar banyo ihtiyacı içi yağmuru fırsat bildi İzmir'de su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar banyo ihtiyacı içi yağmuru fırsat bildi
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir fragman izleme linki Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir fragman izleme linki
İsmet İnönü'ye törenli anma İsmet İnönü'ye törenli anma
Adalet Bakanı Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili zanlıların Türkiye’ye iadesi konusunda gayretimiz söz konusu Adalet Bakanı Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili zanlıların Türkiye’ye iadesi konusunda gayretimiz söz konusu
Terör örgütü YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı Terör örgütü YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı
Trabzon genelinde etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Trabzon genelinde etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Lübnan Başbakanı Hariri: Kurulmaya çalışılan hükümet Cibran Basil'in hükümeti olacak Lübnan Başbakanı Hariri: Kurulmaya çalışılan hükümet Cibran Basil'in hükümeti olacak
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde..
Erken emeklilik şansı! İşte o meslekler... Erken emeklilik şansı! İşte o meslekler...
Rejim ve Esed'i ayakta tutan Rusya'dan savaş suçu Rejim ve Esed'i ayakta tutan Rusya'dan savaş suçu
Şeyma Subaşı'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! Şeyma Subaşı'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu!
SEGEM sınav sonuçları 2019 belli oldu mu? SEGEM sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanır? SEGEM sınav sonuçları 2019 belli oldu mu? SEGEM sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanır?
Suriye'deki iç savaşta 979 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti Suriye'deki iç savaşta 979 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş beton mikserinin altında kaldı! İşte o anlar Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş beton mikserinin altında kaldı! İşte o anlar
Hazal Kaya'dan aile paylaşımı Hazal Kaya'dan aile paylaşımı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:37:49 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:39:14

Sivas protokolünden lider Sivasspor'a '58 biletli' destek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlattığı kampanyaya, il protokolü destek verdi.

Bilgin, Twitter hesabından "Sivasspor maçına 58 bilet benden" başlığıyla tweet atarak, "Süper Lig maratonunu lider sürdüren Sivasspor Kulübünü kutluyorum. Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 takipçime Sivasspor-Göztepe maçının biletleri benden. Haydi Sivas göster gücünü." paylaşımında bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Bilgin'in paylaşımına tepkisiz kalmayarak, "Mesajı aldım Başkanım. Şehrimizin takımı, Süper Lig lideri Sivasspor Kulübüne destek olmak için bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 Yiğidoya da Sivasspor-Göztepe maçında ben bilet alıyorum. Sen kaç bilet hediye ediyorsun Hasan Uğurlu başsavcım." şeklinde tweet attı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılarak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajınızı aldım Sayın Valim Salih Ayhan. Şehrimizin takımı Süper Lig lideri Sivasspor Kulübüne destek olmak için bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 Yiğidoya da Sivasspor-Göztepe maçında ben de bilet hediye ediyorum. Baro Başkanımız Hacı Yılmaz Demir sen kaç bilet hediye ediyorsun."

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir de 58 biletle destek verdiği paylaşımında, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan kampanyaya destek olmasını istedi.

Savaşçı da kampanyaya destek tweeti atarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un kampanyaya katılmaya çağırdı.

Sosyal medyada başlatılan kampanyaya il protokolünün yanı sıra iş insanları da destek verdi.

İş insanı Osman Yıldırım sosyal medya hesabından "Sivasspor sevdamızda rakamın önemi yoktur. Bu heyecana ben de ortak oluyorum ve şehrimizin takımına 558 bilet de benden diyorum. Kenetlen Sivas." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ