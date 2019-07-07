GÜNEŞ

■TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten başarılı çalıştırıcı, “Ben bu takımı gerekirse sırtımda taşırım. Oyuncuların isteği, kulübe olan sevgi ve saygıları benim ve ekibimin de motivasyonunu yükseltiyor. Hem ligde hem de Avrupa’da Trabzonspor tarihine yakışır bir mücadele sergileyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, bu takım iyi işler yapacak” dedi.

KUVVET ÇALIŞTILAR

FIRTINA, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonsporlu futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.