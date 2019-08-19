Sırp hentbolcu Jevtic, Başkan Erdoğan ile tanışmak istiyor

  • Bist 100
    96423.6
  • Dolar
    5,6044
  • Euro
    6,2225
  • Altın
    269,1710
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Michael Frey Nürnberg'e kiralandı Fenerbahçe'de Michael Frey Nürnberg'e kiralandı
Çin yeni iletişim uydusu Zhongxing-18'i yörüngesine fırlattı Çin yeni iletişim uydusu Zhongxing-18'i yörüngesine fırlattı
Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu
'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez' 'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez'
Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta?
DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı
Avusturyalı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'da Müslüman oldu Avusturyalı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'da Müslüman oldu
Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi
Halk Ozanı Aşık Ruhsati'nin evi müzeye dönüştürülecek Halk Ozanı Aşık Ruhsati'nin evi müzeye dönüştürülecek
İspanya’dan Open Arms'a yeni liman önerisi İspanya’dan Open Arms'a yeni liman önerisi
'Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız' 'Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız'
Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor? Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor?
Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Tribünlerde Lecceli taraftarların Burak Yılmaz tezahüratı dikkat çekti Tribünlerde Lecceli taraftarların Burak Yılmaz tezahüratı dikkat çekti
Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda
Reyes ve Kameni'nin gelen teklifleri reddetmesi Başkan Koç’u çıldırttı Reyes ve Kameni'nin gelen teklifleri reddetmesi Başkan Koç’u çıldırttı
HDP'li belediyelere operasyon Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti HDP'li belediyelere operasyon Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti
Mersin’de akılalmaz olay! Apartmanda bulundu, burnuna şiş sokmuşlar Mersin’de akılalmaz olay! Apartmanda bulundu, burnuna şiş sokmuşlar
Marilyn Monroe kimdir? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe kimdir? Marilyn Monroe neden öldü?
Alanya'da ikamet eden Alman turist, arkasında dikkat çeken bir intihar mektubu bırakarak hayatına son verdi Alanya'da ikamet eden Alman turist, arkasında dikkat çeken bir intihar mektubu bırakarak hayatına son verdi
TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir
Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32:13 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:34:13

Sırp hentbolcu Jevtic, Başkan Erdoğan ile tanışmak istiyor

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Güneysuspor'un Sırp oyuncusu Uros Jevtic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini söyledi.

Bu sezon Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Güneysuspor'da, yeni sporcular için imza töreni düzenlendi.

Belediye toplantı salonundaki törende, Ürdünlü Khaled Ebu Hasan, Rus kaleci Edvard Maksudov, Ufuk Çalışkan, Zeki Tepekurdu, Samet Kamberoğlu, Volkan Çalışkan ve takımıyla yeniden anlaşma sağlayan Sırp Uros Jevtic sözleşme imzaladı.

Güneysu Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Rıfat Özer, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonunda yeni transferlerin güzel başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'de başarılı olmayı hedeflediklerini dile getiren Özer, "Güneysuspor'un hentbol başarıları ortada. Bunu daha ileri taşımak istiyoruz. İnşallah bu yıl yeni başarılar yazacağız. Arkadaşlarımız elinden geleni yapacak. Biz de onlara gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Özer, ligde ve Avrupa'da olmak istediklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Hedefimiz ilk dörde girip Avrupa kupalarına katılmak. Sporda Türkiye'de bir daralma var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. İnşallah hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Lig takvimi açıklanmadı. Takım sayısı az olması nedeniyle maç sayısı düşecek. Play-off sisteminde bir lig bekleniyor."

- Sporcu görüşleri

Ürdünlü Ebu Hasan ise Rize'yi doğaya olan sevgisinden dolayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Geçen sezondan takım arkadaşlarım burada. Buraya yüzde 100 kendimi vereceğim. Cumhurbaşkanı'nın ilçesinde görev yapacağım için mutluyum. Onur duyuyorum." diye konuştu.

Sırp oyuncu Uros Jevtic ise 2 yıldır Güneysuspor'da görev yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Takım olarak Güneysu'da olmaktan çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımız ve ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve tanışmak istiyoruz. Hafta sonu Güneysu'daki evine geleceğini duyduk. Kendisi ile tanışmak istiyoruz. Kendisini bizim bir maçımızı izlemeye davet ediyoruz."

Hedeflerinin Avrupa olduğunu aktaran Jevtic, "İnşallah bunu başarırız ve herkesi sevindiririz." ifadesini kullandı.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ