11 Ocak 2020 Cumartesi 10:01:59 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 10:05:26
Sırp basını, Beşiktaş'ın Aleksandar Prijovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını yazdı
SIRP gazetesi Republika, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.
29 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda resmen açıklanacağı kaydedildi. Al-Ittihad’la mukavelesini feshetmeye çalışan futbolcunun, bunu başaramadığı için kiralanacağı belirtildi.
(Akşam)
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