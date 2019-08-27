Sırada Arfa var

GÜNEŞ

■BU sezon şampiyonluğu kafasına koyan ve sezona 2’de 2 ile başlayan Fenerbahçe’de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor... Önceki gün Fransız stoper Adil Rami’yi İstanbul’a getiren ve Marsilya’nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile de söz kesen Sarı-Lacivertliler, bir başka büyük oyuncuya daha kancayı taktı... Teknik direktör Ersun Yanal’ın direktifleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Hatem Ben Arfa’ya teklifte bulundu.

PERŞEMBE NETLEŞECEK

■LA Gazetta dello Sport’un haberine göre daha önce de adı sık sık Fenerbahçe’nin gündemine gelen Fransız yıldıza yıllık 2.5 milyon eurodan üç senelik kontrat önerildi. Haberin içeriğinde Rennes ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Tunus asıllı oyuncunun Fenerbahçe’ye henüz net bir cevap vermediği, düşünmek için süre istediği bilgisine yer verildi. Perşembe gününe kadar transferin netleşmesi bekleniyor.