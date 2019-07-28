Sıra Durmisi’de

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■ GALATASARAY ve Fenerbahçe’ye göre transferde daha durgun bir görüntü çizen Beşiktaş, harekete geçti… Dün Douglas’ı kadrosuna katarak, sağ bek sorununu çözen Siyah-Beyazlılar şimdi de takıma sol bek kazandırma için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’ın hedefindeki isim ise; Lazio’nun Danimarkalı yıldızı Riza Durmisi… Arnavut asıllı oyuncu için tüm imkanlar zorlanacak. 2018 yaz transfer döneminde Real Betis’ten kadroya katılan Durmisi’yi Lazio yeni sezonda kadroda düşünmüyor.