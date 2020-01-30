30 Ocak 2020 Perşembe 18:27:52 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 18:38:15
Simon Falette'in lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.
Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle uzun süredir kaydettiremediği yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı.
Sol bek transferi yapmak isteyen ve ayrılıkları da gündeme alarak görüşmeler yapan Fenerbahçe, Falette'yi beklemeye almış ve "transferin iptal edilmesi" ihtimali de masaya yatırılmıştı.
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