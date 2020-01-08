Simon Falette resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır."