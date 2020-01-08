08 Ocak 2020 Çarşamba 23:20:27 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 23:23:02
Simon Falette resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Simon Falette’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır."
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