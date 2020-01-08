Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'tan Simon Falette'nin transferini nokta koydu.
Satın alma opsiyonlu kiralık olarak olarak Gineli savunma oyuncusunu kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Felette'yi bugün saat 14:00 sularında İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe tesislerine giderek burada Comolli ile bir araya gelecek olan Felette, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda sarı-lacivertli takımın Antalya'daki kampına katılacak.
2017'de Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi
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