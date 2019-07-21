'Şımarık çocuk Emre Mor'

GÜNEŞ

■ İSMİ bir süredir G.Saray’la anılan Emre Mor’un kendisini Beşiktaş’a önerdiği ortaya çıktı. Genç futbolcunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO'su Erik Alonso, Radyospor’a özel açıklamalar yaptı. Alonso, “Emre Mor bize haber vermeden Beşiktaş’la görüştü. Kendisini Beşiktaş’a da önerdi. Orada oynamak istediğini söyledi. Beşiktaşlı yöneticiler onu reddetti. Mental açıdan ciddi problemleri var. Muhtemelen Celta Vigo’da kalacak. Bu koşullarda Türkiye'de kabul görmeyecektir” dedi.

SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOR

■ MOR’UN menajeri şöyle devam etti: “Geçen gün kulübün sportif direktörü ile bir toplantı yaptı. Emre Mor'un tutumunu tutarsız buluyorum. Sürekli yalan söylüyor, herkese karşı hem de. Kendisiyle yaptığı toplantıda G.Saray'a transferi için bir plan yaptım. 1.7 milyon euro talep edecektik. O beni devre dışı bırakarak G.Saray'dan 500 bin euro istedi. Celta Vigo'dan parasız çıkabileceğini söyledi. Celta kabul etmiyor. Kiralasa bile ücret talep ediyor. G.Saray'la ilgili iş çıkmaza girdi.”