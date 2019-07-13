Şili’ye dönmek istiyor

GÜNEŞ

■ Kartal’ın 7 milyon istediği Şilili için İtalyanlar 4 milyon euro veriyor. Öte yandan Copa America'da Messi ile yaşadığı kavga sonrasında kırmızı kart görerek bir anda dünya gündemine oturan Medel, ülke basınına yaptığı açıklamada, “Bir gün Şili'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum. 2 yıl olabilir. Ülkemde bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Buna layık olmaya çalışıyorum” dedi