'Şike yok kumpas var'

GÜNEŞ

■ 3 TEMMUZ futbolda şike soruşturması davasında, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Bahsi geçen Ergenekon Davası gerekçeli kararında mahkeme; Şike soruşturması öncesi “Futbol’un Ergenekon’u” denilerek toplum nezdinde algı çalışması yürütüldüğü, telefon dinleme kararlarının hukuka aykırı olduğu, hukukun arka kapısından dolanıldığı ve ilk mahkumiyet hükmünü veren hakimlerin FETÖ mensubu olduğu için meslekten ihraç edildiği tespit edilmiştir” hükmünü verdi.

KİMSE ELE GEÇİREMEYECEK

■ SARI-LACİVERTLİ kulüp bu kararın ardından resmi sitesinden ise şu açıklamayı yaptı: “Bir kez daha tescillendi; Şike, delil, örgüt yok. Kumpas var. Karar göstermektedir ki asıl amaç Fenerbahçe’mizi ele geçirmektir ve bu amaç uğruna hukukun tüm ilkeleri ihlal edilmiş, önceki başkanımıza, yöneticilerimize ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan pek çok kişiye adalet duygusu ile değil, sırf bu nedenle kumpas kurulmuştur! Bu camiayı kime ele geçiremeyecektir.”