Sihirbaz sihiri unuttu

GÜNEŞ

■ Karadeniz gazetesinin özel haberine göre geçtiğimiz sezon 19 gole katkı sağlayan Nwakaeme, bu nedenle toplam 100 bin euro ekstra prim aldı. Ancak yönetim bu sezon tecrübeli forvet için böyle bir uygulamaya gitmedi. Prim almayan Nijeryalı yıldızın da bu nedenle kendisini fazla zorlamadığı iddia ediliyor. Nwakaeme, Trabzonspor’dan yılda 1.5 milyon euro kazanıyor.