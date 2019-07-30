'Şiddetle cevap veririz'

GÜNEŞ

■ CENGİZ, Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminatla ilgili eleştirilerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert yanıt verdi. Bütün takımların kendilerinin dostu olduğunu kaydeden Cengiz, “Onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna asla dil uzatmayız. Fakat camiamıza, profesyonellerimize rakiplerin yöneticileri tarafından bir söz atılırsa, gereken en şiddetli cevabı veririz” şeklinde konuştu.

RAKİP YÖNETİCİLERDEN RİCA..

■ “RAKİP yönetici kardeşlerimden rica ediyorum” ifadelerini kullanan Cengiz, taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınılmasını istedi. Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakip başkanımız iki kere çocuklarla ilgili laf etti. Ben onu dedim. Bir şey de demedim. 'Bilenle bilmeyen eş değer olmaz.' dedim. Verenle, alan da eş değer olmaz. Veren el, her zaman alan elden üstündür. Biz rakiplerimizin tüm faaliyetlerine saygı gösteririz.”

DARALARAK BÜYÜYEMEYİZ

■ “BİR takımın yıllık harcaması 15 milyon euro diye, diğer büyük takımlara sınırlama getirmek, onu bitirmektir” diyen Cengiz, “Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez. Genç takım olarak gösterilen Ajax'ın piyasa değeri 375 milyon euro. Bugün Türkiye'nin en değerli takımı şu anda 96 milyon euro ile Galatasaray. Genç diye lanse edilen Ajax'ın takım değeri bizim 4 katımız ediyor. Bütün bunlarla mücadele ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu