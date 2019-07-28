28 Temmuz 2019 Pazar 11:34:32 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:35:00
Shinji Kagawa, Celta Vigo'ya transfer oluyor
Beşiktaş’ın tekrar kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa için Celta Vigo da devreye girdi. İspanyol basını, Japon yıldızın La Liga ekibine yakın olduğunu yazdı.
Beşiktaş geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Japon 10 numara Shinji Kagawa için önümüzdeki hafta Dortmund’la masaya oturmaya hazırlanırken, İspanya medyası bu oyuncu için Celta Vigo’nun devreye girdiğini iddia etti.
Kagawa’nın İspanya’ya daha yakın olduğu ileri sürüldü. Kartal, Japon’u satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
(Star)
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