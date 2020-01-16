  • Bist 100
    122195
  • Dolar
    5,8543
  • Euro
    6,5412
  • Altın
    292,7910
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde
Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Milli Takım seçmelerinde Şehit Fethi Sekin'in oğlu Milli Takım seçmelerinde
Mumya filmi konusu ne? Mumya filmi oyuncuları kimler? Mumya filmi konusu ne? Mumya filmi oyuncuları kimler?
Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim
Irak eski Başbakanı Allavi: İran Körfez'in polisini oynamak istiyor Irak eski Başbakanı Allavi: İran Körfez'in polisini oynamak istiyor
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu? Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?
Kubilay Aka'nın ihaneti ortaya çıktı! Kubilay Aka'nın ihaneti ortaya çıktı!
Denizlisporlu Estupinan: Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor Denizlisporlu Estupinan: Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor
Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı! Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı!
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman?
BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi
Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi
"Bölge çatışmalara gebe olabilir" "Bölge çatışmalara gebe olabilir"
Sıla ve Hazer Amani balayına gitti! Sıla ve Hazer Amani balayına gitti!
Ekrem İmamoğlu'nun talihsiz hezeyanlarından sonra unvanını silen Profesör Oktav'dan flaş sözler Ekrem İmamoğlu'nun talihsiz hezeyanlarından sonra unvanını silen Profesör Oktav'dan flaş sözler
Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç
Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor
Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor
Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı
Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 15:25:07 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 15:26:42

Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ettiği karşılaşmada 30 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, üst üste 2. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Barcelona'nın Maccabi FOX'a 92-85 mağlup olduğu karşılaşmada 22 sayı ve 10 ribauntluk performans sergileyen Nikola Mirotic ise 30 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. İspanyol basketbolcu, Larkin ile aynı verimlilik puanını alsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

Panathinaikos forması giyen Deshaun Thomas, Bayern Münih'i 98-83 yendikleri karşılaşmada 28 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ