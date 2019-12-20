'Sezon sonu giderler'

GÜNEŞ

■ LİDER Sivasspor’un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili konuştu. İyi bir hava yakaladıklarını anlatan Çalımbay, “Bu durumda iki oyuncuyu göndermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok şu anda. Arkadaşların veya yönetimin son kararını bilmiyorum ama yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok. İkisinin de ilk yarı gitmeleri çok zor ama sezon sonu tabi ki mukaveleleri bitiyor, hakkıdır gidebilirler” diye konuştu.

TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR

■ BAŞARILI teknik adam, kendilerinin adam göndermeye değil takviyeye ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Az da olsa 1-2 tane, belki 3 tane oyuncu almamız lazım. Bizim dengemizi bozmadan, fiyat açısından da fazla yüksek olmadan. Çünkü bizim mütevazi, iyi bir kadromuz var. İyi de bir havamız var. Ama bu ligi götürmek ve sezon sonunda şampiyon olmak çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız, kadromuzu daha da alternatifli hale getirmemiz gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu açıkça belli oldu.”

EMRE VE FATİH CEZALI

■ RIZA Çalımbay Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maçta kart cezalısı olan Emre ve Fatih’ten yararlanamayacaklarını söyledi. Çalımbay, şöyle konuştu: “Eksik var. Emre ve Fatih’in olmaması dezavantaj ama bunu normal karşılıyorum. Ligin sonu geldikçe sarı kartları fazla olan arkadaşlarımız yavaş yavaş ceza almaya başladılar. Geçen hafta Hakan Arslan şimdi Fatih ve Emre. Fernando’nun bir hastalığı vardı. Yatabare’nin vardı. Şu anda ikisi de iyi durumdalar.”