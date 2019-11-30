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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 23:14:07

Sezon sonu gidecek

G.SARAY’IN sezon başında transfer ettiği Emre Mor, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı...

GÜNEŞ

■ Fatih Terim’in tüm ısrarına rağmen genç oyuncu, henüz istenilen performansı gösteremeyince eleştiri oklarının da hedefine oturdu. Bazı çevreler Emre’nin ocak ayında gönderileceğini söylese de Terim, öğrencisine sezon sonuna kadar şans verecek ve gereken patlamayı yapamazsa mayıs sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

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