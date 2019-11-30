Sezon sonu gidecek

GÜNEŞ

■ Fatih Terim’in tüm ısrarına rağmen genç oyuncu, henüz istenilen performansı gösteremeyince eleştiri oklarının da hedefine oturdu. Bazı çevreler Emre’nin ocak ayında gönderileceğini söylese de Terim, öğrencisine sezon sonuna kadar şans verecek ve gereken patlamayı yapamazsa mayıs sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak.