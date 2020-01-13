Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor
Süper Lig'den 6 takımın transfer listesinde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.
Fenerbahçe'de sezon başında Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve sürpriz bir kararla Ocak ayı kamp çalışmalarına katılan Mehmet Ekici kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmek istiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Mehmet Ekici'nin kamp performansını değerlendirecek olan Ersun Yanal, transfer döneminin son haftasına kadar Ekici hakkında kararını verecek.
Süper Lig'in 6 takımı, Ersun Yanal'ın Mehmet Ekici için vereceği son kararı bekliyor. Ekici'yi isteyen takımlar arasında Kayserispor, Malatyaspor, Sivasspor, Ç.Rizespor,i Konyaspor, Göztepe yer alıyor ancak Ekici sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor.
Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini ifade eden Mehmet Ekici, "Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluğuna katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.
(Sporx)
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