Sevilla'dan Galatasaray'a yeni öneri: Banega olmaz, Roque Mesa'yı verelim

Sevilla’nın yeni sezon planlarında yer alan Banega’nın, Galatasaray’a satışı konusuna Teknik Direktör Julen Lopetegui’nun karşı çıktığı belirtildi. Mundo Deportivo gazetesi, Fernando’ya karşı Banega’yı isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin bu talebinin, Julen Lopetegui’nin itirazı nedeniyle gerçekleşme imkanı olmadığını belirtti.

KARARI FATiH TERiM VERECEK

İspanyol gazetesi, Julen Lopetegui’nin buna karşılık gelecek sezon planlarında yer vermediği Roque Mesa’yi Galatasaray’a vermeyi önerdiği vurgulandı. Haberde, “Takas parası” olarak Fernando’ya sahip olmak isteyen İspanyol ekibinin, görüşmelerini sürdürdüğü de kaydedildi. Ancak 30 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray’ın onay verip vermeyeceği merak konusu. Geçen sezon Sevilla formasıyla 5 kulvarda 49 maç oynayan Mesa, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu konudaki kararı, kuşkusuz transferin kaderini de belirleyecek.

(Akşam)