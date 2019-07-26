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26 Temmuz 2019 Cuma 10:38:20 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:48:05

Sevilla'dan F.Bahçe'ye Kjaer şartı: Amadou'yu da alacaksınız

Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.

TM Dijital Haber Merkezi

2017’de Fenerbahçe’den Sevilla’ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan ve oynadığı futbolla İspanya’da da adından bahsettiren Simon Kjaer sarı lacivertli kulübe geri dönüyor. Defans hattına yapılan takviyelerle bir hayli güçlenen Sevilla, Kjaer’in eski kulübüne geri dönmesine izin verirken anlaşmanın içinde İbrahim Amadou’nun da olması Ersun Yanal’ın ‘6’ numaralı problemini de kökünden çözmüş olacak.

KJAER VE AMADOU'NUN MAAŞLARI FENERBAHÇE'DEN

Sevilla ile Fenerbahçe’nin yapacağı anlaşmaya göre; Kjaer 2 yıl bedelsiz olarak kiralanacak ve ‘Sarı Kanaryalar’ tecrübeli futbolcunun 3-3,5 milyon euro’luk maaşını karşılayacak. Bunun yanında İbrahim Amadou’yu da kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Kamerunlu orta sahanın maaşını da (2 milyon euro) ödemeyi kabul ederken oyuncudan memnun kalınması halinde 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonu zorunlu olacak. 

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