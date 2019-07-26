Sevilla, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ı istiyor

TM Dijital Haber Merkezi

La Liga’da transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Sevilla Türkiye’den bir yıldızı daha kadrosuna katacak gibi görünüyor. Tomas Vaclik ve Fulham’dan geri dönen Sergio Rico haricinde iyi bir kaleci arayan Monchi’nin Trabzonspor’da oynayan Uğurcan Çakır’ı istediği belirtilirken, bordo mavili kulübün genç yıldız için 10 milyon Euro fiyat belirlediği öğrenildi.

SEVİLLA BEN YEDDER'İ SATARAK RAHATLAMAK İSTİYOR

Şu ana kadar transfere 125 milyon Euro civarında para harcayan ve ekonomik olarak sıkıntıya girmeye başlayan Sevilla Ben Yedder’i 50 milyon euro’ya satıp rahatlamak isterken, Endülüs temsilcisinin gelecek paranın bir kısmıyla Uğurcan Çakır’ın maliyetini karşılayıp kaleci problemin halletmeye çalışacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen 23 yaşındaki başarılı eldiven, sergilediği başarılı performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Genç Uğucan için Schalke ve Liverpool gibi kulüpler de Trabzonspor ile sürekli dirsek teması halinde…