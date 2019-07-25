Sevilla ile pürüzler giderildi! Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin transferde hız kesmeye niyeti yok. Yeni sezon öncesinde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, eski futbolcusu Simon Kjaer’le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2017’de 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla Kulübü’ne transfer olmuştu. 2 yıllık ayrılığın ardından Danimarkalı futbolcu yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyecek. İki kulüp, pazarlıklar sonrası anlaştı.

MECBURİ SATIN ALMA ŞARTI

Sevilla’yla 2021’e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe’ye gelişiyle ilgili maddi detaylara ise henüz ulaşılamadı. Eljif Elmas’ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Kanarya’nın Kjaer’i, “Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık” veya bonservisiyle alması bekleniyor.

MONCHİ’DEN İTİRAF GELDİ

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe’yle Kjaer için görüşme yaptıklarını kabul etmişti. Kiralama ücreti ve maaş konusunda son detayların konuşulduğu öğrenilmişti. Ancak Eljif satışının ardından Kanarya’nın Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle de satın alabileceği öğrenildi. Serdar Aziz ve Sadık ikilisinden memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın yeni sezonda savunmanın göbeğini Serdar-Skrtel ikilisiyle oluşturması bekleniyor. Transferde hızlı giden Fenerbahçe, kaleden başlayarak tüm mevkiler için çok sayıda yeni futbolcuyla anlaşma sağladı. Kanarya bu sezon şampiyonluğu çok istiyor. (Ömer Özarslan/Akşam)