UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Asker Selamı" sonrası UEFA'nın Milli takım ve futboclularla ilgili soruşturma açması hakkında konuştu.

Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermesine UEFA tarafından soruşturma açılmasıyla ilgili olarak "Herkes müsterih olsun. Hukuki süreç başladı. Savunma yapacağız. İyi anlatacağız kendimizi. Açılmaması gerektiğini anlatacağız. Dosyayı da en iyi şekilde kapatacağız." dedi.

Yardımcı ayrıca "O süreci götürüyoruz. Yanlış bir şey olacağını beklemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)