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24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57:34 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01:38

Serie A kulüpleri, son yıllarda Süper Lig ekiplerinden yaptığı transferlerle dikkati çekiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi kulüpleri, son yıllarda Süper Lig'den yaptığı transferlerle ön plana çıkıyor. Son 5 sezonda Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı toplam 22 futbolcu, Serie A'nın yolunu tuttu. Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray, 6 oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. 2015-2016'dan bu yana Serie A'ya transfer olan futbolcuların en fazla tercih ettiği kulüp Genoa (4) oldu.

Serie A takımlarının Süper Lig'den kadrosuna kattığı futbolcular kervanına son olarak Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya'nın milli oyuncusu Eljif Elmas katıldı.

Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transferi, Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcuları akıllara getirdi.

Son 5 sezonda Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı 22 futbolcu, İtalya Serie A takımlarına transfer oldu.

- En fazla futbolcu Galatasaray'dan

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray ilk sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, kariyerlerini Serie A'da sürdürmeyi tercih etti.

Felipe Melo ile Alex Telles Inter'e transfer olurken, Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise Genoa kadrosuna kattı.

Bu futbolculardan Dzemaili, Genoa ile kiralık anlaşması sona erdikten sonra bonservisiyle Bologna takımının yolunu tuttu.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe'den 5, Antalyaspor ve Konyaspor'dan ikişer, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor'dan ise birer futbolcu İtalya Serie A'ya transfer oldu.

- En fazla oyuncu Genoa'ya

Son 5 sezon dikkate alındığında Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların Serie A'da en fazla tercih ettiği kulüp Genoa oldu.

Genoa, 2015-2016'dan bu yana Süper Lig'de forma giyen 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Pandev ve Dzemaili'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Bu süreçte Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi gerçekleştirdi.

- En yüksek bonservis Eljif Elmas'a

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya transfer olan futbolcular arasında en yüksek bonservis Eljif Elmas için ödendi.

Carlo Ancelotti yönetiminde uzun zamandır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Napoli, Makedon oyuncuyu Fenerbahçe'den 16 milyon avro karşılığında transfer etti.

- Merih Demiral'dan kısa sürede büyük başarı

Geçen sezona Alanyaspor'da başlayan Merih Demiral, sergilediği performansla kısa sürede kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Milli futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor'da oynadığı futbolla İtalya Serie A ekiplerinin dikkatini çekti.

Bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon takımında bulunan 21 yaşındaki stoper, geçen sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olarak Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcular arasına katıldı.

Merih Demiral'ın Sassuolo serüveni de uzun sürmedi. Başarılı performansını 14 maçta formasını giydiği bu takımda da devam ettiren milli futbolcu, sezon sonunda 18 milyon avro karşılığında dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan Juventus'a transfer oldu.

- Son aday Dorukhan Toköz

Geçen sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkati çeken Dorukhan Toköz, İtalyan kulüplerinin transfer gündeminde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Serie A'dan birçok takımın kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

İtalyan basınında adı sıkça Udinese ve Lazio ile anılan Dorukhan Toköz'e, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın da talip olduğu öne sürülüyor.

- Son 5 sezonda Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan futbolcular

2015-2016'dan bu yana Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan oyuncular ve değerleri şöyle: 

Futbolcu               Takımı               Transfer olduğu takım   Transfer dönemi       Transfer şekli   Bonservis bedeli (avro)   

Felipe Melo            Galatasaray          Inter                   2015-2016             Bonservis        4,2 milyon                
Alex Telles            Galatasaray          Inter                   2015-2016             Kira             1,3 milyon                
Goran Pandev           Galatasaray          Genoa                   2015-2016             Sözleşme sonu                              
Blerim Dzemaili        Galatasaray          Genoa/Bologna           2015-2016/2016-2017   Kira/Bonservis   1,3 milyon                
Ali Adnan              Çaykur Rizespor      Udinese                 2015-2016             Bonservis        2,2 milyon                
Jose Sosa              Beşiktaş             Milan                   2016-2017             Bonservis        7,5 milyon                
Bruno Alves            Fenerbahçe           Cagliari                2016-2017             Sözleşme sonu                              
Caner Erkin            Fenerbahçe           Inter                   2016-2017             Sözleşme sonu                              
Gregory van der Wiel   Fenerbahçe           Cagliari                2017-2018             Bonservis        1 milyon                  
Cengiz Ünder           Medipol Başakşehir   Roma                    2017-2018             Bonservis        14,25 milyon              
Sandro                 Antalyaspor          Benevento               2017-2018/2018-2019   Kira/Bonservis   2,3 milyon                
Cheick Diabate         Osmanlıspor          Benevento               2017-2018             Kira             200 bin                   
Riad Bajic             Konyaspor            Udinese                 2017-2018             Bonservis        5,5 milyon                
Salih Uçan             Fenerbahçe           Empoli                  2018-2019             Kira/Bonservis                             
Koray Günter           Galatasaray          Genoa                   2018-2019             Sözleşme sonu                              
Juraj Kucka            Trabzonspor          Parma                   2018-2019             Bonservis        4,7 milyon                
Merih Demiral          Alanyaspor           Sassuolo                2018-2019             Bonservis                                  
William Troost-Ekong   Bursaspor            Udinese                 2018-2019             Bonservis        3,3 milyon                
Mehdi Bourabia         Konyaspor            Sassuolo                2018-2019             Bonservis        2,2 milyon                
Johan Djourou          Antalyaspor          SPAL                    2018-2019             Sözleşme sonu                              
Sinan Gümüş            Galatasaray          Genoa                   2019-2020             Sözleşme sonu                              
Eljif Elmas            Fenerbahçe           Napoli                  2019-2020             Bonservis        16 milyon (AA)

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