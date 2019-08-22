Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu top koşturacak

İtalyan takımları bu sezon Türk rüzgarına kapıldı. Son olarak Avusturya’nın Rapid Wien takımından sağ bek Mert Müldür, 5 milyon euroya Sassuolo’nun yolunu tutmuştu. Mert’in transferiyle birlikte İtalya Serie A’da (1. Lig) top koşturacak futbolcu adedi yediye yükseldi. 20 yaşındaki Mert Müldür’ü Beşiktaş çok istemiş ancak pahalı olduğu için alamamıştı. Mert stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Bu sezon Serie A’da boy gösterecek Türk futbolcular ise şunlar: Mert Müldür (Sassuolo), Mert Çetin ve Cengiz Ünder (Roma), Merih Demiral (Juventus), Sinan Gümüş (Genoa), Koray Günter(Hellas Verona) ve Hakan Çalhanoğlu (Milan). İtalya Serie A’da lig bu hafta sonunda start alacak. (Star)