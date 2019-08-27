Seri ve Belhanda Henrique transferi için araya girdi

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Nagatomo’nun yerine İnter’de fazla forma şansı bulamayan ve Conte’nin gözden çıkardığı Dalbert’e talip olan Galatasaray, Brezilyalı yıldız için karşısında Fenerbahçe’yi buldu.

BELHANDA VE SERİ DALBERT'İ GALATASARAY'A ÇAĞIRDI

2017’de Nice’ten Serie A devine 21 milyon euro’ya transfer olmasına rağmen İtalya’da aradığını bulamayan Dalbert’i Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve eski kulübü Nice’in istediği belirtilirken, oyuncu için Seri’yle Belhanda’nın araya girdiği ifade edildi. 2016-17 sezonunda Lig 1’i 3.sırada bitiren Nice kadrosunda yer alan Belhanda – Seri - Dalbert üçlüsünün bu sefer Galatasaray’da yollarının kesişeceği bildirilirken 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fransa’dan ayrıldıktan sonra İnter’de 1,5 sezonda 28 maçta forma giyen Dalbert Herique’nin hem Belhanda ve Seri faktörü, hem de Şampiyonlar Ligi opsiyonu sebebiyle Cimbom’a gelmeyi istediği anlaşılırken, İnter’in bu transferde herhangi bir zorluk çıkarmayacağı vurgulandı.