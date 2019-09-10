Seri transferdeki usulsüzlük için dava açtı

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G.Saraylı Jean Michael Seri, Fulham’a transferi sırasında bonservis bedeli kağıt üzerinde düşük gösterilerek sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla eski kulübü Nice’e dava açtı. Fildişili oyuncunun avukatı, 2018’de Fulham’a kağıt üzerinde 12 milyon euroya satıldığını belirttiği Seri’nin değerinin daha yüksek olduğunu ve 700 bin euro da bonus alması gerektiğini ifade etti.