  • Bist 100
    87755.3
  • Dolar
    6,4800
  • Euro
    6,9715
  • Altın
    311,7440
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! 3 dev şirket açıkladı Koronavirüs aşısında flaş gelişme! 3 dev şirket açıkladı
Walmart 150 bin kişiyi işe alacak Walmart 150 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı
Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı
Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı
Kayserispor, koronavirüs riskine karşı futbolcularına yurt dışı yasağı getirdi Kayserispor, koronavirüs riskine karşı futbolcularına yurt dışı yasağı getirdi
Efsane arabeskçi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi Efsane arabeskçi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi
Çin'de 2 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de 2 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi
Pınar Deniz'in ailesine koronavirüs karantinası: Test sonucunu bekliyoruz! Pınar Deniz'in ailesine koronavirüs karantinası: Test sonucunu bekliyoruz!
Alex sevgisinin sınırı yok Alex sevgisinin sınırı yok
İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı özel odalar İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı özel odalar
Fenerbahçe'de rota İspanyol teknik adam Fenerbahçe'de rota İspanyol teknik adam
Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı
ABD'de 40 milyon kişiye 'koronavirüs' emri! ABD'de 40 milyon kişiye 'koronavirüs' emri!
ABD’den koronavirüse karşı ekonomi formülü ABD’den koronavirüse karşı ekonomi formülü
Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da
Teknoloji devlerinin koronavirüs zararı 1.3 trilyon dolara yükseldi Teknoloji devlerinin koronavirüs zararı 1.3 trilyon dolara yükseldi
Canan Kaftancıoğlu'na CHP'liler bile tepki gösterdi Canan Kaftancıoğlu'na CHP'liler bile tepki gösterdi
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması
Yunan, 3 yaşındaki sığınmacıyı ağlattı Yunan, 3 yaşındaki sığınmacıyı ağlattı
Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mart 2020 Cuma 09:24:59 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:26:23

Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı

Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig’e de ara verilirken, Beşiktaş bu süreci en iyi şekilde değerlendirecek.

Normal şartlarda transferde somut hamleleri sezon sonuna doğru yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, yaşanan son gelişmelerin ardından değişikliğe gitti. Buna göre, maçların tatil edildiği süreç, teknik heyet ve yönetim açısından oldukça hareketli geçecek. Görüntüler istendi Devlet büyüklerinin ve yetkililerin yapmış olduğu #Evdekal çağrısı doğrultusunda toplantıları genel olarak görüntülü şekilde gerçekleştirmeyi kararlaştıran teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Scout (izleme) ekibinden de detaylı şekilde görüntüleri isteyen Sergen hoca, bu süreçte adeta eve kapanıp futbolcuları tüm ayrıntılarıyla mercek altına alacak. Her mevkiye 4-5 alternatif Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’yla da düzenli olarak görüşecek Beşiktaş teknik heyeti, transfer listesini şekillendirecek. Beşiktaş’ın hedefi, gelecek sezon kadrosunu lig bitmeden ana hatlarıyla belirlemek. Eksik olan tüm mevkiler için en az 4-5 alternatifli liste yapacak olan Kartal, Fikret Orman başkanlığındaki sezonların aksine bu kez transferleri son haftalara bırakmayı düşünmüyor.

İşte öne çıkan 4 isim

1 İlk hedef Mensah

Atiba'nın ilerleyen yaşı, Elneny’nin kiralık olması nedeniyle orta saha ihtiyacı net şekilde ortada. Yönetim ile Sergen Yalçın’ın orta noktada buluştuğu isim Mensah... Kayserispor’un genç yıldızı konusunda Sergen hoca olumlu rapor verdi. Alınması halinde uzun yıllar takıma katkı sağlayacağını belirtti. Kayserispor Yönetimi ile yakın ilişkileri olan Beşiktaş, uygun bir rakama bu işi çözmeyi planlıyor. Kayserispor kümede kalma savaşı verirken, zaten takımın düşmesi durumunda 25 yaşındaki Ganalı futbolcu kesinlikle Kayseri’de kalmak istemiyor.

2 Savunmaya Juan Jesus

Devre arasında ve sezon başında adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Juan Jesus, bu kez Beşiktaş’ın radarında. Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, menacerler tarafından Kartal’a teklif edildi. Yönetim, ‘değerlendirelim’ cevabını verdi. Sergen Yalçın’ın kararına göre bu konuda hamle yapılacak. Jesus konusunda Beşiktaş kesinlikle bonservis ödemeyi düşünmüyor.

3 Yerli kaleci Volkan Babacan

Beşiktaş-Volkan Babacan flörtü 1 yıldır konuşuluyor... Geçen sezondan beri gündemde bulunan tecrübeli file bekçisi Siyah-Beyazlılar’dan haber bekliyor. Başakşehir’de eldivenleri tamamen Mert Günok’a kaptıran, aynı zamanda genç Muhammed Şengezer’in transferiyle birlikte oynama şansı kalmayan Volkan, Beşiktaş’a gitmek istiyor. Volkan Babacan şimdilik yedekte tutuluyor. Daha iyi bir kaleci gündeme gelmezse, sözleşme yapılma ihtimali çok yüksek.

4 Yabancıda rota Varela

Ajax'ta busezon kiralık olarak eldivenleri giyen Bruno Varela, yabancı kaleci olarak 1 aydır radarda. Benfica, kadrosunda 3 tane daha kaleci oluduğu için önümüzdeki sezon da Varela’yı kiralayacak. 1.91 boyundaki ve 25 yaşındaki Portekizli eldiven gözlem altında. Yönetim ve teknik heyet, Karius’un ardından kaleci konusunda kesinlikle hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda Varela ismi ince elenip sık dokunuyor.

Gidecekler netleşiyor

Yeni transferlerden önce mevcut kadrodaki oyuncu sayısının azaltılması en kritik nokta. Bazı isimler çoktan belirlendi. Bunların başında Karius geliyor. Alman file bekçisi ile kesinlikle yola devam edilmeyecek. Bunun dışında geldiği günden beri hiçbir katkısı olmayan Roco’nun bileti kesildi. Boyd, Lens, Diaby’yi gönderip kanatları açacak Siyah-Beyazlılar’da kiralık Oğuzhan’ın yanı sıra sözleşmesi bitecek Caner de gelecek planlarında yer almıyor. Toplamda yönetimin hedefi, A takım maliyetini 18-20 miyon Euro seviyelerinde daraltmak ve daha akılcı transferler yapmak.

(Fanatik)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER