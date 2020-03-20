Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig’e de ara verilirken, Beşiktaş bu süreci en iyi şekilde değerlendirecek.

Normal şartlarda transferde somut hamleleri sezon sonuna doğru yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, yaşanan son gelişmelerin ardından değişikliğe gitti. Buna göre, maçların tatil edildiği süreç, teknik heyet ve yönetim açısından oldukça hareketli geçecek. Görüntüler istendi Devlet büyüklerinin ve yetkililerin yapmış olduğu #Evdekal çağrısı doğrultusunda toplantıları genel olarak görüntülü şekilde gerçekleştirmeyi kararlaştıran teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Scout (izleme) ekibinden de detaylı şekilde görüntüleri isteyen Sergen hoca, bu süreçte adeta eve kapanıp futbolcuları tüm ayrıntılarıyla mercek altına alacak. Her mevkiye 4-5 alternatif Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’yla da düzenli olarak görüşecek Beşiktaş teknik heyeti, transfer listesini şekillendirecek. Beşiktaş’ın hedefi, gelecek sezon kadrosunu lig bitmeden ana hatlarıyla belirlemek. Eksik olan tüm mevkiler için en az 4-5 alternatifli liste yapacak olan Kartal, Fikret Orman başkanlığındaki sezonların aksine bu kez transferleri son haftalara bırakmayı düşünmüyor.

İşte öne çıkan 4 isim

1 İlk hedef Mensah

Atiba'nın ilerleyen yaşı, Elneny’nin kiralık olması nedeniyle orta saha ihtiyacı net şekilde ortada. Yönetim ile Sergen Yalçın’ın orta noktada buluştuğu isim Mensah... Kayserispor’un genç yıldızı konusunda Sergen hoca olumlu rapor verdi. Alınması halinde uzun yıllar takıma katkı sağlayacağını belirtti. Kayserispor Yönetimi ile yakın ilişkileri olan Beşiktaş, uygun bir rakama bu işi çözmeyi planlıyor. Kayserispor kümede kalma savaşı verirken, zaten takımın düşmesi durumunda 25 yaşındaki Ganalı futbolcu kesinlikle Kayseri’de kalmak istemiyor.

2 Savunmaya Juan Jesus

Devre arasında ve sezon başında adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Juan Jesus, bu kez Beşiktaş’ın radarında. Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, menacerler tarafından Kartal’a teklif edildi. Yönetim, ‘değerlendirelim’ cevabını verdi. Sergen Yalçın’ın kararına göre bu konuda hamle yapılacak. Jesus konusunda Beşiktaş kesinlikle bonservis ödemeyi düşünmüyor.

3 Yerli kaleci Volkan Babacan

Beşiktaş-Volkan Babacan flörtü 1 yıldır konuşuluyor... Geçen sezondan beri gündemde bulunan tecrübeli file bekçisi Siyah-Beyazlılar’dan haber bekliyor. Başakşehir’de eldivenleri tamamen Mert Günok’a kaptıran, aynı zamanda genç Muhammed Şengezer’in transferiyle birlikte oynama şansı kalmayan Volkan, Beşiktaş’a gitmek istiyor. Volkan Babacan şimdilik yedekte tutuluyor. Daha iyi bir kaleci gündeme gelmezse, sözleşme yapılma ihtimali çok yüksek.

4 Yabancıda rota Varela

Ajax'ta busezon kiralık olarak eldivenleri giyen Bruno Varela, yabancı kaleci olarak 1 aydır radarda. Benfica, kadrosunda 3 tane daha kaleci oluduğu için önümüzdeki sezon da Varela’yı kiralayacak. 1.91 boyundaki ve 25 yaşındaki Portekizli eldiven gözlem altında. Yönetim ve teknik heyet, Karius’un ardından kaleci konusunda kesinlikle hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda Varela ismi ince elenip sık dokunuyor.

Gidecekler netleşiyor

Yeni transferlerden önce mevcut kadrodaki oyuncu sayısının azaltılması en kritik nokta. Bazı isimler çoktan belirlendi. Bunların başında Karius geliyor. Alman file bekçisi ile kesinlikle yola devam edilmeyecek. Bunun dışında geldiği günden beri hiçbir katkısı olmayan Roco’nun bileti kesildi. Boyd, Lens, Diaby’yi gönderip kanatları açacak Siyah-Beyazlılar’da kiralık Oğuzhan’ın yanı sıra sözleşmesi bitecek Caner de gelecek planlarında yer almıyor. Toplamda yönetimin hedefi, A takım maliyetini 18-20 miyon Euro seviyelerinde daraltmak ve daha akılcı transferler yapmak.

(Fanatik)