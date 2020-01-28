Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak

Siyah beyazlı takım gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Antalyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nazım Sangare.

Milli futbolcu daha öne Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Bu arada Nazım Sangare'nin ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Beşiktaş'ın rakibine transfer çalımı atarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırması bekleniyor.

(Fanatik)